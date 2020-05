School zegt ’sorry’ voor huiswerk over extreme porno

Kinderen werden gevraagd om bepaalde types van porno uit te leggen, waardoor ze de gevraagde namen gingen opzoeken op internet, met bijbehorende zoektermen, zoals ’drag queen’ en ’hardcore porn’.

Het huiswerk werd aan kinderen tussen 11 en 14 jaar gegeven, op de Archbishop Sentamu Academy, een middelbare school in Hull.

Het schoolhoofd laat aan lokale media weten dat voor de opdracht geen internetonderzoek nodig was, omdat de antwoorden in het lesmateriaal waren te vinden. Het was onderdeel van Personal, Social and Health Education (PSHE), een soort levensbeschouwing.

De kinderen moesten volgens de BBC termen definiëren die tot de hardcore pornografie behoren, maar ook vrouwelijke genitale verminking en borststrijken, een Afrikaanse methode om borstgroei uit te stellen. Andere vragen gingen over alcohol, drugs en roken.

’In lijn met overheidsrichtlijnen’

De opdracht zorgde voor een storm aan protest van ouders, en voor veel ophef in Britse media de afgelopen dagen. „Ik stond perplex”, reageert Leon Dagon op Facebook. „Mijn zusje van 13 houdt zich bezig met make-up en TikTok. Ze weet niets van hardcore porno. Ze gaat het opzoeken op internet. God weet wat ze dan tegenkomt...”

Chay Bell, hoofd van de school, zegt dat de school zich verontschuldigt ’voor mogelijke ongepaste zoekopdrachten op internet’. Wel benadrukt hij dat het huiswerk in lijn met overheidsrichtlijnen was. „Maar ik heb gevraagd om gevoelige inhoud uit het PSHE-lesprogramma te houden.”