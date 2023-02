Nederlandse Urban Search and Rescue-team in rampgebied aangekomen

Na een snelle voorbereiding vertrok het team maandagavond om 19.00u vanaf Vliegbasis Eindhoven richting Adana in Turkije. USAR.NL zet 65 mensen in, met 4 reddingsgroepen en 8 honden. Het belangrijkste doel is het zoeken en bevrijden van mensen die zijn bedolven onder het puin.

Dinsdag is het team rond 13.30 uur aangekomen in het inzetgebied rondom Hatay in Turkije. Deze locatie is bepaald door de Turkse autoriteiten en daarin wordt er afgestemd met de andere reddingsteams in het gebied.

Basiskamp

In Hatay zetten ze een basiskamp op en hier zullen de reddingswerkers de komende dagen verblijven en reddingsoperaties inzetten. Een verkenningsploeg verkent de situatie in de omgeving, zodat de reddingsgroepen snel aan de slag kunnen. Het team is ingericht om 24/7 te kunnen werken.

Er is 15 ton aan materieel mee. Dat bestaat onder meer uit zwaar materieel om staal, beton en hout te verwijderen, zoals hydraulische stempels om een betonplaat op te tillen, betoncrushers, hydraulische scharen, slijptollen, thermische lansen en zagen om een weg te banen naar het slachtoffer. Ook kunnen er microfoons geplaatst worden om te communiceren. De honden kunnen eveneens helpen in de opsporing, omdat zij op basis van geur kunnen achterhalen waar mensen bedolven liggen.

Daarnaast is er technisch opsporingsmaterieel, zoals speciale bewegingssensoren, infraroodcamera’s voor donkere ruimtes en een gasdetector voor het opsporen van gevaarlijke stoffen.

In het basiskamp staan onder meer tenten om te slapen, keukens, drinkwatervoorzieningen, toiletten en een ziekenhuisje voor het eigen personeel. Bouwkundigen helpen met het controleren en verbeteren van de stabiliteit van gebouwen, terwijl technici communicatiesystemen als satellietschotels kunnen opzetten.