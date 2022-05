Premium Het beste van De Telegraaf

Familie doodgeschoten Sedar (13) na wending onderzoek: ‘Blij met nieuwe aandacht’

Door Marcel Vink

ROTTERDAM - De familie van Sedar Soares, de 13-jarige jongen die in 2003 in Rotterdam werd doodgeschoten, is dankbaar voor de nieuwe aandacht die er is voor zijn tragische en schokkende overlijden. Ook al kwam de jonge Rotterdammer al bijna twintig jaar geleden om het leven, de hoop op een oplossing is er nog steeds. Misschien wel meer dan ooit, nu duidelijk is geworden dat niet een sneeuwbal, maar een ripdeal tot zijn dood leidde.