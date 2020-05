’Vier verdachten opgepakt na schietpartij in Didam’

Op straat liggen meerdere kogelhulzen. In een woning iets verderop hebben agenten in kogelwerende vesten vier personen naar buiten gehaald en aangehouden. Dit gebeurde met veel geschreeuw, meldt een videocorrespondent.

De politieactie trekt veel bekijks in het dorp. De straat is inmiddels afgesloten en de politie doet onderzoek. Zowel de Duitse als de Nederlandse politie is met meerdere eenheden aanwezig.

Of er ook slachtoffers zijn is nog niet bekend.