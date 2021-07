RIVM-hoofd: Besmettingen omlaag door versoepelingen terug te draaien

Tijdens een briefing aan de Tweede Kamer schetst de RIVM-baas een verzesvoudiging van het aantal besmettingen in de afgelopen week en een percentage positieve testen van meer dan 13 procent. Gemiddeld geven elke 100 besmette personen het virus door aan 217 anderen. Vorige week stond dat zogeheten reproductiegetal nog op 1,37, een ’besmettingsfactor’ waarbij elke 100 geïnfecteerde personen 137 anderen besmetten.

Vooral in de regio’s Amsterdam, Groningen en Utrecht woekert het virus er weer op los. Waar de meeste mensen eerst nog thuis werden besmet, staat nu de horeca bovenaan als besmettingsbron. Bijna 40 procent van de besmettingen zijn herleidbaar naar cafés.

Mocht het reproductiegetal verder stijgen dan verwacht, dan zullen er op den duur zullen er ook weer meer coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de intensive cares belanden. Om dat te voorkomen, zou het kabinet er goed aan doen de risicovolle contacten tussen jongeren en kwetsbaren zo veel mogelijk te beperken. De stijging kan worden gestopt en omgezet in een daling als het kabinet de versoepelingen van 26 juni weer terugdraait. Cruciaal is dat het vaccinatieprogramma blijft draaien zoals het nu is, zegt Timen.

Kroegen dicht om tien uur ’s avonds

Terugdraaien van de versoepelingen zou betekenen dat de cafés weer om tien uur ’s avonds moeten sluiten, dat er weer een beperking komt aan visites thuis en groepsgrootte buiten, die wordt beperkt tot vier. Voor binnenruimtes zoals bioscopen, restaurants en casino’s komt er dan weer een maximumaantal bezoekers van vijftig. Het is nog de vraag of het kabinet daartoe overgaat. Woensdag debatteert de Tweede Kamer met premier Rutte en coronaminister De Jonge over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Het Outbreak Management Team (OMT) had het kabinet vorige week, voorafgaand aan aan de aanscherping van de maatregelen, al geadviseerd de sluitingstijden van de horeca al te vervroegen naar tien uur ’s avonds. Het kabinet wilde daar vorige week nog niet aan.

Onzeker

De vooruitzichten die Timen schetst, zitten nog vol onzekerheden. Dat komt doordat niet duidelijk is wat de overdracht van het virus van jongeren op kwetsbaren zal zijn. Ook moet nog duidelijk worden welk effect de aanscherping van de coronamaatregelen zal zijn die het kabinet afgelopen week doorvoerde. Vooral de belasting van de zorg en de bezetting van de ic-bedden is onzeker. Toch verwacht Timen de komende tijd dat er 150 tot 600 ic-bedden bezet zullen worden door coronapatiënten.

„We zitten in een nieuwe situatie, met een grote verspreiding onder jongeren en een paar superspreading events. De omvang van de uitbraak is nog onbekend.”