Hero Brinkman emotioneel in rechtbank: ’Ik ben een doodeerlijke politieman’

Het Openbaar Ministerie eiste vrijdag in de rechtbank van Amsterdam een gevangenisstraf van een half jaar tegen Brinkman wegens het lekken van vertrouwelijke politie informatie aan De Telegraaf en aan zijn echtgenote in 2016 en 2017.

’Hetze’

Maar volgens zijn advocaat De Jong was er sprake van „een hetze binnen de politie met de bedoeling om Hero Brinkman het werken onmogelijk te maken en hem ontslag te laten nemen.”

Dat hij boos was klopt, zei Hero Brinkman tegen de rechtbank. Hij vond dat de politie de gevaren voor een terroristische aanslag onderschatte, „naïef en blind was” en ten onrechte niet naar hem wilde luisteren. Hij zegt dat hij na zijn terugkeer bij de Amsterdamse politie na een Kamerlidmaatschap voor de PVV tussen 2006 en 2012, „vanaf dag één is gediscrimineerd en op een zijspoor gerangeerd.”

Het kostte de voorzitter de grootste moeite om de spraakwaterval van de ex-inspecteur te stuiten en te voorkomen dat hij te veel zijpaden bewandelde. Het zit Hero Brinkman hoog dat hij als „doodeerlijke eerbare politieman” vier dagen in een politiecel belandde en nu in de verdachtenbank zit voor iets dat volgens hem niet strafbaar is. Ja, hij heeft een journalist van De Telegraaf informatie gegeven, maar die informatie was niet geheim, zei hij.

Volgens zijn advocaat De Jong beschikte de journalist over meerdere bronnen en kan de geheime informatie over een strafrechtelijk onderzoek naar de Arrayan moskee in Amsterdam Noord, ook uit andere bronnen afkomstig zijn.

Ontslag

Uit verklaringen van bestuursleden van de door Brinkman opgerichte Ondernemerspartij blijkt volgens de officier van justitie echter dat Brinkman niet zozeer wilde waarschuwen voor het gevaar van een terroristische aanslag, maar vooral uit was op wraak. Zo zou Brinkman tijdens een vergadering hebben gezegd ,dat hij informatie aan De Telegraaf zou lekken „en dat er dan koppen zouden rollen. Dan ben ik de held en is mijn naam gezuiverd.”

Brinkman zou daarnaast volgens het OM in de politiesystemen naar informatie hebben gezocht over personen over wie zijn vrouw zich zorgen maakte. Maar hij heeft haar geen informatie gegeven, zegt hij. Geëmotioneerd: „Ik heb nog nooit vertrouwelijke informatie gelekt. Ik ben een doodeerlijke politieman. Altijd geweest.”

Brinkman is in 2018 ontslagen door de politie. Hij is op zoek naar een nieuwe baan, maar de strafzaak hangt als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd, zegt hij. Uitspraak over twee weken.