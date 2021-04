Strafzaak tegen oud-PVV'er Hero Brinkman hervat

Brinkman is aangeklaagd voor het schenden van het ambtsgeheim in 2016. Hij zat in april 2017 drie dagen in de cel en zijn huis werd doorzocht. De informatie die hij zou hebben gelekt had betrekking op strafrechtelijke onderzoeken naar bestuursleden van een moskee in Amsterdam.

De Telegraaf schreef destijds op basis van de vermeende gelekte informatie van Brinkman dat bestuursleden van de Amsterdamse Arrayan-moskee in beeld waren van opsporingsdiensten vanwege radicalisering en jihadisme.

