Weer Nederlandse sekteleider (57) opgepakt in Duitsland

De Nederlander genaamd Wilri W. geldt als de „spirituele leider” van het zogenoemde Balance Recovery Life Center in Wesel, in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. Bild concludeert dat er blijkbaar weer een sektegoeroe uit Nederland in de regio onheil aan het veroorzaken is.

Onlangs was elders in de regio een Nederlandse sekteleider opgepakt. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van kinderen en verkrachting. De man zou bovendien iemand mishandeld hebben en een vrouw meer dan een week van haar vrijheid hebben beroofd. De man was actief in een voormalig klooster bij Goch, net over de grens bij Nijmegen. De man hoort bij de Orde der Transformanten, die zichzelf een religieuze beweging noemt.