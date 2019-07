Ⓒ Hollandse Hoogte

Den Haag - Vakantiegangers die de komende weken met de auto Europa intrekken, kunnen beknibbelen op een deel van hun uitgaven door slim te tanken. Door even de snelweg af te rijden en bij het eerste dorpje je auto vol te gooien met benzine of diesel kan soms wel meer dan 40 cent per liter schelen.