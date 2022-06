Wetenschappers claimen vondst grootste plant ter wereld

De plant van de soort Posidonia australis is door onderzoekers van de University of Western Australia en Flinders University gevonden in het ondiepe water van Shark Bay, staat in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the Royal Society B.

Nieuwe scheuten

De wetenschappers deden onderzoek naar hoeveel verschillende planten in Shark Bay leven toen ze ontdekten dat het om een enkele plant gaat die naar schatting minstens 4500 jaar oud is. De plant wordt steeds groter door nieuwe scheuten aan te maken. Er is nu 200 vierkante kilometer aan zeegras van een enkele plant.

Naast de omvang is ook de leeftijd van het zeegras bijzonder. Het exemplaar voor de Australische westkust is mogelijk „steriel”, wat betekent dat het zich niet kan voortplanten. Dit soort planten hebben volgens de onderzoekers een verminderde genetische diversiteit, iets wat ze normaal gesproken wel nodig zouden hebben om te kunnen omgaan met veranderingen in het milieu.

Zeegrasbedden

Shark Bay staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en wordt onder meer gekenmerkt door enorme zeegrasbedden. Deze zijn volgens UNESCO met 4800 vierkante kilometer de „grootste en rijkste ter wereld”. Ook leven in de baai verschillende bedreigde diersoorten.