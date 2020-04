’Corona-app kan veilig, je weet niet wie corona heeft’

Ronald Prins, oprichter van Fox-IT: ,,Cybercriminelen hebben genoeg andere manieren om mensen het leven zuur te maken.’’ Ⓒ ANP

Leiden - Een app tegen de verspreiding van het coronavirus is hoogstwaarschijnlijk veilig te gebruiken. De kans dat spionnen of cybercriminelen er misbruik van maken is miniem en de privacy hoeft niet in gevaar te komen. Dat zegt inlichtingenexpert Ronald Prins, oprichter van cybersecuritybedrijf Fox-IT en lid van de toezichtcommissie die toetst of Nederlandse geheime diensten binnen de lijntjes blijven.