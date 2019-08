GroenLinks wint, invloed van Forum valt tegen

GroenLinks heeft negen gedeputeerden in acht provincies. In de vorige provinciebesturen was de partij met twee mensen vertegenwoordigd; dat geeft een groei van +7, de grootste van alle partijen.

Forum voor Democratie was bij de provinciale verkiezingen de grootse partij geworden, maar de partij van Thierry Baudet is uiteindelijk alleen in Limburg in het bestuur gekomen. In Zuid-Holland, Noord-Holland en Flevoland deed de partij wel mee aan de onderhandelingen, maar dat leverde niets op.

SP alles kwijt

VVD en CDA hebben de meeste gedeputeerden. Beide partijen leveren vijftien provinciebestuurders. VVD staat alleen in Utrecht aan de zijlijn, CDA alleen in Noord-Holland.

PvdA gaat van zeven naar elf gedeputeerden, D66 daalt van tien naar vijf gedeputeerden. De SP had vijf bestuurders in de provincies, maar zit de komende jaren overal in de oppositie.