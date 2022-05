Rechter: afluisterteam FIOD weer veilig aan de slag

Dat is de conclusie na een uitspraak van de rechtbank Den Haag nadat zeven leden van een bijzondere eenheid terugkeer naar hun werk eisten. Het landelijk opererende team specialistische operaties (TSO) was in oktober 2021 door hun leidinggevende naar huis gestuurd vanwege een verschil van mening over vergoedingen voor overwerken.

Dat houdt in dat er al bijna acht maanden lang geen heimelijke afluisteroperaties van verdachten van zware, veelal drugsgerelateerde, criminaliteit plaatsvinden door het TSO in woningen, voertuigen en kantoren.

Ruis tussen team en leiding

Raadsman mr. Maarten van Gelderen van het TSO zegt uiteindelijk wel tevreden te zijn met het vonnis. „De kern uitspraak is dat de kantonrechter van mening is dat vanwege de bijzondere en risicovolle werkzaamheden van het opsporingsteam het niet verantwoord is om hen direct weer aan het werk te laten gaan. Dat omdat er ruis is tussen het team en de leiding en dit tijdens de geheime operaties gevaarlijke situaties kan opleveren.”

„Daar zijn wij het op zich niet mee eens, maar de rechter vindt wel dat de huidige non-actiefstelling nu veel te lang duurt en de FIOD deze impasse op de kortst mogelijke termijn moet doorbreken”, vervolgt Van Gelderen. „Volgens de rechter moet de FIOD er alles aan doen om het TSO-Team op een verantwoorde en vooral veilige wijze de werkzaamheden te laten hervatten.” Hoewel mijn cliënten teleurgesteld zijn in het feit dat de rechter er niet voor gekozen heeft om de impasse per direct zelf te doorbreken, zijn ze wel blij met het oordeel dat de FIOD ervoor moet zorgen dat er op korte termijn alsnog een werkhervatting moet plaatsvinden.”

’Non-actiefstelling onaanvaardbaar’

De conclusie van de rechter dat „de op non-actiefstelling van het team in beginsel onaanvaardbaar is en de FIOD te weinig doortastendheid toont om de reeds geruime tijd bestaande impasse te doorbreken” is voor de geschorste teamleden een steun in de rug. Van Gelderen: „Wat dat betreft is het voor mijn cliënten ook onbegrijpelijk dat zij nu al ruim een half jaar werkeloos thuis zitten terwijl de FIOD hen hard nodig heeft om zware criminelen van de straat te krijgen. We hopen dan ook dat dit vonnis voor de FIOD een wake up call is en er nu op hele korte termijn gewerkt wordt aan een oplossing.”

’Arbeidsrechtelijke aangelegenheid’

„We gaan de uitspraak van de rechter goed bestuderen en bezien op welke wijze recht kan worden gedaan aan de overwegingen van de rechter”, reageert een woordvoerder van de FIOD. „Verder is het een arbeidsrechtelijke aangelegenheid, waarover we geen verdere mededelingen kunnen doen.”

De FIOD is de tak van de Belastingdienst die financiële - en belastingfraude opspoort. Daarbij worden veelal klassieke opsporingsmethoden gebruikt, maar wanneer deze technieken ontoereikend zijn worden unieke en heimelijke middelen ingezet door het TSO, waarvan de leden op zeer onregelmatige tijden en vooral in de nachtelijke uren in de anonimiteit opereren.