Ex van Maddie-verdachte: ’Hij was gevaarlijk jaloers’

Cristian Brückner, de verdachte in de verdwijningszaak van Maddie McCann die inmiddels als moordzaak wordt behandeld.

AMSTERDAM - De ex-geliefde van Christian Brückner, de nieuwe hoofdverdachte van de moord op Maddie McCann, vertelt voor het eerst over hun gezamenlijke periode in Portugal. „Hij was charmant en lief, tot hij veranderde en gevaarlijk jaloers werd”, vertelt de vrouw, die ook in Nederland woonde, in een anoniem interview met The Mirror. Ook over een tweede ex wordt meer bekend. Zij kreeg op 17-jarige leeftijd een relatie met Brückner en zou mishandeld zijn, verklaart haar zus.