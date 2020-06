Man (26) rijdt met 224 km/u over A59 bij Waspik

De politie was zondagmorgen met een controle bezig toen de snelheidsduivel voorbij kwam. Het rijbewijs van de uit Polen afkomstige man is ingevorderd.

Deze man was niet de enige die zondag de snelheidsregels overtrad op de A59: een 46-jarige man werd aangehouden nadat hij met 161 kilometer per uur over de weg reed. Net als de Pool moest hij zijn rijbewijs inleveren. Een 44-jarige automobilist trapte het pedaal in tot hij met 144 kilometer per uur reed, hij kreeg een bekeuring.