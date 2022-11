Auto vliegt in brand na politie-achtervolging in Breda

De brandweer werd ingeschakeld om de brandende auto te blussen. De bestuurder weigerde een alcoholtest, maar had rugletsel en is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het autowrak is afgevoerd voor nader onderzoek. Tijdens de achtervolging stopte de auto van de verdachte even om een bijrijder uit te laten stappen. De bijrijder werd wel staande gehouden, maar is volgens de politie geen verdachte.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en het is nog onbekend of er drugs aanwezig waren in de auto.