82 kilo cocaïne en 1,5 miljoen euro in auto aangetroffen, man aangehouden

Breda - Bij een politiecontrole aan de Konijnenberg in Breda zijn donderdagmiddag 82 kilo cocaïne en 1,5 miljoen euro in de verborgen ruimte van een auto aangetroffen. Een 28-jarige man uit Rotterdam is opgepakt, hij wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en witwaspraktijken.