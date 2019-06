Grenoble sluit zwembaden om rel over boerkini

Voor veel mensen in Frankrijk is de boerkini een symbool van onderdrukking. Ⓒ Hollandse Hoogte

GRENOBLE - Ondanks de zinderende hitte in Frankrijk heeft Grenoble in het zuidoosten de twee zwembaden in de stad gesloten. Daartoe is besloten vanwege een rel over het dragen van een boerkini, zo heeft de burgemeester meegedeeld.