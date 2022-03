Joods monument geraakt door Russische bommen in Kiev: ’Poetin manipuleert de Holocaust’

Ook Holocaustmuseum Yad Vashem in Jeruzalem reageert ontdaan op het ’buitensporige’ geweld en heeft de ’dodelijke Russische aanval fel veroordeeld’, aldus een verklaring. „We blijven met grote bezorgdheid de buitensporige daden van agressie tegen burgerdoelen in Oekraïne volgen.”

Buitenlandminister Yair Lapid zegt dat Israël zal helpen met het herstellen van de ’heilige grond’. Hoe groot de schade precies is, moet nog duidelijk worden. Er brak in ieder geval een grote brand uit na het bombardement.

Ⓒ Staatsnooddienst Oekraïne

Babi Yar is een ravijn in de Oekraïense hoofdstad waar een bloedbad werd aangericht onder tienduizenden bij elkaar verzamelde Joden in de Tweede Wereldoorlog. Het Oekraïense buitenlandministerie noemde de aanval van de Russen barbaars.

Russische vliegtuigen bombardeerden dinsdag onder meer een zendmast in Kiev, er vielen vijf doden. Ook het oorlogsmonument en een Joodse begraafplaats werden daarbij geraakt. De belangrijke zendmast van zo’n vierhonderd meter hoog, een constructie van gelast staal, staat nog overeind. In de directe omgeving waren meerdere explosies, is op beelden op sociale media te zien. Televisie- en radio-uitzendingen van de staatsomroep vielen door het bombardement uit, maar meerdere kanalen konden snel worden hersteld, wordt gemeld.

De Israëlische diaspora-minister Nachman Shai is „bedroefd door deze onnodige oorlog, door verwonding van onschuldige burgers en schade aan civiele installaties, waaronder Joodse locaties zoals het belangrijke Babi Yar Holocaust-herdenkingscentrum.”