Agenten gewond door ruzies in uitgaansnacht Rotterdam

Een wijkagent wilde zaterdagavond een ruzie sussen tussen twee mannen die te veel alcohol hadden gedronken. Toen de agent de twee mannen uit elkaar probeerde te halen, ontstond een schermutseling. Daarbij brak de agent een hand. De twee mannen zijn aangehouden.

Enkele uren later greep de politie in tijdens een ruzie in een café aan de Kruiskade. Een man verzette zich tegen de politie, waardoor bij een agent een schouder uit de kom raakte. De man die zich verzette is aangehouden.