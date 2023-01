Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse student Wybo W. in Oxford veroordeeld voor ingenieuze mega-cryptoroof: mensen raakten erfenis kwijt

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Wybo W. werd uiteindelijk gearresteerd in een pand aan Bradmore Road, een lommerrijke wijk in Oxford. Ⓒ Google Maps, Serocu (politie Oxford)

OXFORD - Een 40-jarige Nederlandse student is in de rechtbank van Oxford veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor een ingenieuze miljoenenroof van cryptovaluta. Door de megadiefstal van Wybo W. uit het Friese Gorredijk raakten mensen wereldwijd hun erfenis kwijt en gingen bedrijven over de kop, zo werd duidelijk tijdens de beladen rechtszaak in Oxford.