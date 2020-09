Minister stuurt chef Duitse inlichtingendienst weg na affaire extreemrechtse militairen

Volgens het tijdschrift Der Spiegel wordt Gramm officieel tijdelijk op non-actief gezet, maar komt de stap eigenlijk neer op ontslag. De minister was persoonlijk naar het hoofdkantoor van de MAD in Keulen gegaan om haar boodschap aan Gramm over te brengen.

Volgens Der Spiegel is het besluit niet onverwacht. Kramp-Karrenbauer had Gramm de afgelopen maanden al duidelijk gemaakt dat de MAD zich geen verdere blunders kon veroorloven bij de strijd tegen extreemrechtse soldaten in de Bundeswehr.

Gramm leidde de dienst sinds 2015. De MAD en het leger liggen onder een vergrootglas omdat een deel van de (ex-)militairen er antidemocratische standpunten op na blijkt te houden. Hervormingen en beter toezicht moeten een einde maken aan het rechtsextremisme. Inmiddels blijkt ook bij de Duitse politie dergelijk gedachtegoed vaker voor te komen dan gedacht.