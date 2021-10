Zaak Gabby Petito: vraagtekens rond notitieboekje Brian Laundrie, opmerkelijke fout bij zijn huis

Het verhaal van Gabby Petito, een 22-jarige Amerikaanse influencer en vlogster, en haar verloofde Brian Laundrie (23) blijft voor speurders een mysterie. Ze vertrokken in juli voor een roadtrip door de VS maar Laundrie kwam alleen terug op 1 september. Sindsdien werd haar lichaam teruggevonden - ze was vermoord - en verdween Laundrie. Ook zijn lichaam is inmiddels gevonden.

Zelf kunnen ze dus geen opheldering meer geven over wat er gebeurd is. Maar dat betekent niet dat de politie de hoop opgeeft. Dichtbij de plaats waar het lichaam van Laundrie gevonden werd, in Myakkahatchee Creek Environmental Park, werden immers een rugzak, een plastic zakje om dingen droog te houden en een notitieboekje aangetroffen.

De vraag is nu of dat notitieboekje informatie bevat over wat er met Petito gebeurd is. Voor dat bekeken kan worden, moet een probleem opgelost worden: het notitieboekje was nat toen het gevonden werd. Maar volgens de FBI is het „te redden”, zo meldt een bron bij de politie bij Fox News. En dus kan de inhoud mogelijk nog van enige waarde zijn, al is niet duidelijk wat er in zal staan. Mogelijk gaat het om tekeningen, maar het zou net zo goed een dagboek kunnen zijn, klinkt het.

De bodycam van een agent legt Gabby Petito vast. Ⓒ AFP

De doodsoorzaak van Brian Laundrie is voorlopig ook nog onduidelijk: een eerste autopsie bracht geen uitsluitsel, volgens de advocaat van zijn familie. Er zal een grondiger onderzoek volgen, waarvan de resultaten over twee à drie weken verwacht worden.

Moeder verward met Brian Laundrie

Intussen geven speurders in North Port, Florida, toe dat in de eerste dagen nadat Petito als vermist werd opgegeven fouten zijn gemaakt. Agenten bij het ouderlijk huis van Brian Laundrie, verwarden namelijk zijn moeder met hem. Daardoor dachten ze dat hij gewoon thuis was, terwijl hij eigenlijk al verdwenen was en mogelijk al overleden.

Dat heeft een woordvoerder van de politie van North Port verklaard. Op 16 september, vijf dagen nadat Petito als vermist was opgegeven, had de lokale politiechef tegen reporters gezegd dat hij wist waar Laundrie op dat moment was. Ze waren naar eigen zeggen dan ook verrast toen zijn ouders op 17 september de politie inlichtten dat ze hem al dagenlang niet meer hadden gezien.

Na lang zoeken werd het lichaam van Laundrie gevonden in een natuurgebied. Ⓒ AFP

Brian Laundrie had zijn ouders op maandag 13 september, overstuur, gezegd dat hij naar het Carlton Reserve, een natuurpark in de buurt van het huis, ging en zijn ouders slaagden er niet in hem tegen te houden. Agenten hadden hem die dag inderdaad zien vertrekken in een grijze Ford Mustang, maar ze dachten dat ze hem op woensdag 15 september hadden zien thuiskomen met die wagen en het huis binnengaan.

Nu gaan ze ervan uit dat het eigenlijk zijn moeder Roberta was, die een petje droeg, en zijn wagen bij het park was gaan halen. „Ze zijn redelijk gelijkaardig gebouwd. Geen enkele zaak is perfect”, aldus de politiewoordvoerder. „Behalve verwarring, heeft het allicht niets veranderd. Er is een goede kans dat Brian al overleden was. Hij moest nog gevonden worden.”

De politie deelt die informatie naar eigen zeggen nu omdat ze wil dat het publiek begrijpt hoe hun onderzoek gehinderd werd door de familie. „Wie doet dat nu? Als je denkt dat je zoon vermist is, zijn auto terugbrengen naar het huis? (...) We willen gewoon dat mensen beter begrijpen waarom we dachten dat Brian thuis was. Het was een rechtstreeks gevolg van een gebrek aan medewerking van de familie vroeg in het onderzoek.”

Advocaat verdedigt familie

De advocaat van de familie Laundrie, Steven Bertolino, reageert echter dat zij niet de schuld mogen krijgen omdat de politie de persoon die ze in de gaten hielden niet volgden. Hij wijst er ook op dat de politie op 14 september een parkeerboete op de wagen plaatste terwijl die bij het natuurpark was geparkeerd.

„Iedereen maakt fouten. Maar Brian en Roberta zijn niet hetzelfde gebouwd. Bovendien was het de politie van North Port die de boete op de Mustang in het park plaatste. En als ze Brian op maandag in de Mustang zagen vertrekken, wat nieuws voor mij is, dan hadden ze de Mustang en het park vanaf maandag in de gaten moeten houden en zouden ze hebben geweten dat het Chris en Roberta waren die de Mustang uit het park haalden.”

„Voor alle duidelijkheid: dit had misschien geen verschil gemaakt voor Brians leven, maar het had zeker alle valse beschuldigingen voorkomen die zovelen aan het adres van Chris en Roberta hebben geuit over het ’verstoppen’ van Brian of het op een andere manier financieren van een ’ontsnapping’”, voegde Bertolino eraan toe.

Volgens hem lichtte de familie zelfs al meteen de politie in toen hij ’s avonds niet was teruggekeerd van zijn wandeling. „Ik meldde dat persoonlijk aan de FBI.”

Intern onderzoek na politie-interventie

Ook de politie van Moab, Utah, zou mogelijk fouten gemaakt hebben. Er is een intern onderzoek geopend naar de acties van agenten op 12 augustus, toen ze Brian Laundrie en Gabby Petito tegenhielden na een ruzie.

De politie was door getuigen gebeld, die zeiden dat ze Laundrie en Petito hadden zien slaan. Maar de agenten besloten dat Petito de aanvaller was en de verwondingen bij Laundrie miniem waren. Ze stelden daarom voor dat de twee een nachtje apart doorbrachten en er werden geen aanklachten geformuleerd. Er volgt nu een onderzoek of de agenten gepast reageerden.