Nieuw hoofdstuk rel SP Breda

„Gezien de omstandigheden in de SP-afdeling Breda kunnen wij als fractie op dit moment ons werk niet uitvoeren zoals onze kiezers dat van ons mogen verwachten”, zo meldt de fractie in een verklaring.

Vorige maand liep een ledenvergadering uit op een knokpartij. Onderwerp van gesprek was het functioneren van een raadslid. Deze kwestie zorgt al maandenlang voor onrust bij de socialisten in de Brabantse stad.

Even vergeten waar de rel precies om draait?

Het geweld kreeg direct een staartje. Het rode hoofdkwartier van de SP in Amersfoort greep in en schorste de afdeling. Het landelijk bestuur staat nu tijdelijk aan het roer en heeft vandaag laten weten dat er een ‘commissie van goede diensten’ is ingesteld.

De commissie heeft als opdracht om op korte termijn verkiezingen te organiseren voor een nieuw lokaal partijbestuur. „Tegelijkertijd wordt door het partijbestuur het proces voor het nemen van maatregelen tegen leden die in de onderlinge discussie zich ontoelaatbaar hebben gedragen voortgezet”, schrijft het landelijk partijbestuur. „Dit is een proces wat zorgvuldig plaats moet vinden conform de binnen de partij en het verenigingsrecht geldende procedures.”

De SP liet eerder aan De Telegraaf weten dat er waarschijnlijk meerdere mensen een rode kaart krijgen.