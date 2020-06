Martijn van Helvert mengt zich in strijd CDA: ’Voor het zuiden’

Van Helvert steekt bepaald niet onder stoelen of banken dat hij uit Limburg komt. Zijn werkkamer in de Tweede Kamer wordt gesierd met Limburgse vlaggen. Hij zegt zijn vinger voor het lijsttrekkerschap te hebben opgestoken omdat hij wil dat ook kiezers van onder de rivieren een vinger in de pap hebben.

Van Helvert ziet zichzelf als ’een goede campaigner’. Hij vindt het jammer dat Wopke Hoekstra voor het lijsttrekkerschap is afgehaakt. „Hij had het goed gedaan.” Hij noemt Hoekstra nu als zijn ’premierskandidaat’. Of de minister van Financiën dat zelf wel ziet zitten, weet hij niet. „Dat zal toch wel, als ik een beroep op hem doe?”

De kansen voor Van Helvert worden ingeschat als nihil. Het gros van Nederland kent hem niet eens. Het doet denken aan toenmalig staatssecretaris Henk Bleker die in 2012 met de campagne ’Eerlijk, Helder, Henk’ ook een gooi deed naar het partijleiderschap van het CDA. Hij dolf glansloos het onderspit.

Donderdag voert het CDA-partijbestuur gesprekken met alle kandidaten. Vrijdag wordt bekend gemaakt welke kandidaat, of kandidaten door het partijbestuur als potentiële lijsttrekker naar voren worden geschoven. CDA-leden kunnen er begin juli digitaal over stemmen.