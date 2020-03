Transavia: repatriëring 500 reizigers uit Marokko misgelopen

„Vrijdag om 18.00 ging alles op slot”, legt een woordvoerder van Transavia uit. Ze rekent voor dat drie volle vliegtuigen vijfhonderd passagiers kunnen vervoeren. Dat zijn niet noodzakelijkerwijs alleen maar Nederlanders. Transavia neemt ook reizigers uit buurlanden of zelfs Scandinavische landen aan boord om ze naar Europa te brengen.

Naast de Marokkaanse vluchten voerde Transavia dit weekeinde nog acht vluchten voor repatriëring uit. Die gingen voornamelijk naar Spaanse bestemmingen.

Geen actueel cijfer bekend

Hoeveel Nederlanders nog in het buitenland wachten op repatriëring, is moeilijk te zeggen. De branchevereniging voor reisorganisaties ANVR kan geen actueel cijfer geven. Wel schat de koepelorganisatie dat er vrijdag nog circa 8000 Nederlanders die via een pakketreis in het buitenland waren op hun terugreis wachtten. Woensdag meldde de ANVR nog dat er op dat moment nog ongeveer 200.000 Nederlandse reizigers in het buitenland waren.

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft ook geen exact beeld van het aantal Nederlandse reizigers dat terug naar huis moet worden gebracht. De eerste zorg gaat nu uit naar het thuis brengen van reizigers, lichtte een zegsvrouw toe. Ook meldt ze dat de reguliere vluchten die KLM de afgelopen dagen nog uitvoerde helemaal vol zaten. „Dan gaat het om duizenden passagiers.”

Lees hier ons liveblog van zondag 22 maart: