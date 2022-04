Premium Het beste van De Telegraaf

Zelenski: ’Wij geven geen enkel deel van Oekraïne op’ Strijd om de Donbas barst los: hoe staat het ervoor aan de frontlinie?

Kiev - Met aanvallen langs de honderden kilometers aan frontlinie in Oost-Oekraïne heeft Rusland definitief fase twee van Poetins inval in diens buurland ingeluid. „Het maakt niet uit hoeveel troepen de Russen sturen, we zullen vechten”, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski in een toespraak maandagavond. „Wij geven geen enkel deel van Oekraïne op.”