Corps kan financiering vergeten na vrouwenhaat tijdens lustrum

Vorig jaar hebben de Amsterdamse universiteiten en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hun banden verbroken met het studentencorps en de financiering stopgezet. In september 2021 kwam aan het licht dat bij zes mannen- en vrouwendisputen de aankomende leden bij de ontgroeningen te maken kregen met extreme vernedering, schoppen en slaan. De introductietijd werd stilgelegd en de vereniging werkte naar eigen zeggen aan een nieuwe cultuur. Of de financiering voor aankomend collegejaar weer wordt hervat, is nog maar de vraag.

Een woordvoerder van de HvA laat weten: „we hebben vorig jaar gezegd, de geldkraan gaat pas weer open als er een cultuuromslag is. Wat zondag heeft plaatsgevonden helpt natuurlijk niet. Ik heb geen glazen bol wanneer er weer beurzen verstrekt zullen worden, maar ik ga ervan uit dat de huidige situatie in het komende bestuursjaar zal voortduren.”

De woordvoerder kan niet zeggen wat er gebeurt met studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) als naar voren komt dat zij dergelijke uitspraken hebben gedaan. Wel benadrukt hij dat de beurzen voor het studentencorps eerder niet voor niets zijn ingetrokken. „We vinden dat een cultuuromslag moet plaatsvinden. Deze uitlatingen ondersteunen eerder het beeld dat we al hebben van het corps.”

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) laat weten de uitlatingen zorgwekkend te vinden. „Vanuit de onderwijsinstellingen is eerder aangegeven dat het vertrouwen eerst moet worden hersteld, voordat de reeds lopende maatregelen worden opgeheven. Dit incident helpt daar zeker niet bij. Wij gaan ervan uit dat het bestuur passende maatregelen neemt”, aldus een woordvoerster.

Tekst gaat verder onder de video. Video: de speech die onder vuur ligt is gefilmd. Via Dumpert.

’Sperma-emmers’

Zondagavond zeiden mannelijke leden van het corps tijdens speeches dat vrouwen „sperma-emmers” zijn en „niks en niks meer dan een hoer.” Mannen zouden „de nekken van vrouwen breken, om hun lul erin te steken.” Een bestuurslid van de vereniging, dat eveneens vrouwonvriendelijke uitspraken deed, noemde de beoogde cultuurverandering bij het corps een façade en zag de verenigingsleden als verheven boven de samenleving.

Heleen Vos, voorzitter van A.S.C./A.V.S.V., keurt de gebeurtenissen af en zegt dat ze niet te rijmen zijn met de vereniging. Ze heeft de „vrouwonvriendelijke, discriminerende woorden van de sprekers en anderen in de zaal als schokkend en kwetsend” ervaren. Vrouwen van A.V.S.V. stellen in een mail, met ruim 270 ondertekenaars, klaar te zijn met het seksisme.

Om dit soort uitlatingen te voorkomen op de eigen universiteit loopt bij de UvA sinds oktober afgelopen jaar een campagne voor sociale veiligheid, vertelt de woordvoerder.

Bekijk ook: Bizarre uitspraken bij Amsterdams corps gefilmd

Reünisten: leden corps A’dam kunnen voorbeeldfunctie niet houden

De vier in opspraak geraakte leden van de Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. kunnen niet hun voorbeeldfunctie behouden. Dat vindt het bestuur van de Vereniging van Reünisten, die de vrouwonvriendelijke uitspraken zondag tijdens het lustrumherendiner veroordeelt. De sprekers moeten zich dinsdag verantwoorden voor hun vrouwonvriendelijke uitlatingen, staat in een brief van het bestuur van de reünisten.

„Wij, bestuur van de VvR, kunnen ons niet voorstellen dat degenen die in woord de cultuurverandering bespotten nog hun voorbeeldfunctie kunnen blijven vervullen. Niet ten opzichte van leden, niet ten opzichte van de nuldejaars die vanaf volgende week starten.” Van de mannelijke sprekers zou een aantal functies hebben binnen de hoogste organen van de studentenvereniging.

Het bestuur van de reünisten spreekt van „zeer laakbare teksten.” „Teksten die niet anders dan bevestigen dan dat deze sprekers de noodzaak tot cultuurverandering nog niet hebben begrepen. Teksten die voorbereid waren en waarbij kennelijk geen van hen heeft gedacht, ’kan dit eigenlijk wel’?”

Volgens de Vereniging van Reünisten is het afgelopen jaar hard gewerkt aan een cultuurverandering binnen Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging. „We weten dat verandering van gedrag jaren duurt, dat jarenlang ingesleten gebruiken en gewoonten niet zomaar verdwijnen, zelfs niet als daar de noodzaak toe is.” Volgens de reünisten heeft de senaat steun nodig bij het verder brengen van de reeds ingezette stappen om dit te verwezenlijken. „Verandering is taai en cultuurverandering, zeker binnen het corps, is een enorme opgave. Onze indruk is, ondanks het gebeurde, dat ze goed bezig zijn en ze alle steun kunnen gebruiken.”

Het bestuur van de Vereniging van Reünisten zegt het verder „hoopgevend” te vinden dat maandag zo’n vierhonderd - voornamelijk vrouwen - een brief hebben gestuurd aan de rector van A.S.C/A.V.S.V om hun ongenoegen te uiten.