Vijfhonderd liter diesel in de Helderse haven door mislukte tankbeurt

Het offshoreschip vaart onder de vlag van Panama en zou de oversteek over de Noordzee maken naar Groot-Brittannië om een aantal booreilanden te bevoorraden. ,,Rond tien voor half elf kwam er een bunkerschip bij steiger 40 om het van brandstof te voorzien’’, weet Anne van der Meer, woordvoerder van Rijkswaterstaat Noord Nederland. ,,Daar is het vervolgens fout gegaan, waarschijnlijk nadat er bij het overpompen een slang of een koppeling is losgeschoten.’’

Via de reder werd er direct alarm geslagen waarna zowel de brandweer als de marinebrandweer ter plekke kwamen om assistentie te verlenen. Ook het industriële reinigingsbedrijf Reym was snel aanwezig. ,,Een slimme zet om het direct te melden’’, vindt Van der Meer. ,,Daardoor konden er ook olieschermen worden geplaatst waardoor de gasolie zich minder snel verspreidde over het water in de haven. Op die plek is altijd wel stroming en het had dus snel kunnen gaan.’’