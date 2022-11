Staatssecretaris Uslu wil actieplan NPO tegen grensoverschrijdend gedrag DWDD

„Ik heb de voorzitter van de NPO gevraagd om grondig uit te zoeken wat hier is gebeurd”, aldus Uslu. „Het beeld dat in het artikel wordt geschetst, is heel heftig. Het beschreven gedrag is in alle situaties onacceptabel.” Maandag zal dit worden besproken in een gepland gesprek dat de bewindsvrouw heeft met de NPO.

Van Nieuwkerk wordt door tal van redacteuren beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Zijn woede-uitbarstingen en aantijgingen zouden jarenlang voor een onveilige werkomgeving hebben gezorgd. Dit gedrag werd verdedigd door te wijzen op de hoge kijkcijfers en de culturele invloed van De Wereld Draait Door. Daar heeft Uslu geen boodschap aan. „Succes is nooit een excuus voor onacceptabel gedrag”, laat ze via haar woordvoerder weten.

Het raakt haar dat werknemers zich onveilig hebben gevoeld en „heel naar zijn behandeld.”

BnnVara, de omroep die staat voor een sociale maatschappij en de veelbesproken uitzending van Boos over het The Voice-schandaal uitzond, greep niet in bij de aanhoudende klachten over het paradepaardje, zo blijkt. Nu erkent de omroep het grensoverschrijdend gedrag. Van Nieuwkerk had op zijn gedrag en de cultuur op de redactie moeten worden aangesproken, wordt nu gesteld. „Dat dit destijds niet is gebeurd, is pijnlijk voor de (oud-)collega’s die dit aangaat.”