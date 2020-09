LIVE | Helft meer coronabesmettingen in afgelopen week dan week daarvoor

In de afgelopen week zijn 50 procent meer mensen positief getest op het coronavirus dan een week eerder. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 5427 meldingen gekregen over nieuwe besmettingen. In de vorige wekelijkse rapportage waren dat er 3597. De week daarvoor lag het aantal positieve tests slechts een fractie hoger: 3588.

Het RIVM kreeg afgelopen week 17 meldingen over sterfgevallen. Bij de vorige publicatie waren 24 mensen overleden. Op verpleegafdelingen van ziekenhuizen werden 89 nieuwe Covid-19-patiënten opgenomen, op de intensivecareafdelingen 19. Vorige week waren dit er respectievelijk 65 en 11, zo blijkt uit cijfers die het RIVM van Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) heeft doorgekregen.

Meldingen over sterfgevallen en ziekenhuisopnames komen vaak met enige vertraging binnen.

Vooral in Zuid-Holland en Noord-Holland is het aantal besmettingen flink gestegen. In die provincies werden afgelopen week per 100.000 inwoners ruim 50 mensen ziek. In Drenthe lag dat aantal het laagst, met slechts 3 besmettingen per 100.000 inwoners.

Jonge mensen en scholen

Onder relatief jonge mensen ziet het RIVM de grootste toename. Mensen tussen de 20 en 24 jaar spannen de kroon: een op de vijf positief mensen die positief werden getest, valt binnen deze leeftijdscategorie. Daarna volgen 25- tot 29-jarigen. Het virus werd ook aangetroffen bij 551 tieners van 15 tot 19 jaar. Zij nemen 10,5 procent van het totale aantal positieve tests voor hun rekening.

Ondanks de stijging van het aantal besmettingen onder jongeren, ziet het RIVM nog geen problemen op scholen. „Er is geen significante stijging te zien van het aantal patiënten die gerelateerd is aan de verspreiding op scholen. Bij de enkele bekende clusters op scholen, hebben vooral volwassenen andere volwassenen besmet”, aldus het instituut.

Het zogeheten reproductiegetal is toegenomen, van 1 naar 1,17. Dat wil zeggen dat honderd personen met het coronavirus 117 anderen aansteken. Omdat dit cijfer wat onzeker is, houdt het RIVM een marge aan tussen de 1,08 en 1,27.

Thuis besmet

De meeste mensen zijn thuis besmet geraakt, zo komt naar voren uit de contactonderzoeken van de GGD. Bezoek aan familie en vrienden en vakanties worden ook vaak genoemd als waarschijnlijke besmettingsbron.

