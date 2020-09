LIVE | Inwoners Roermond willen tóch carnaval vieren

Terwijl op veel plaatsen in het zuiden carnaval vanwege corona wordt afgeblazen en er geen nieuwe prinsen worden uitgeroepen, gaat carnavalsvereniging D’n Uul alles in het werk stellen om carnaval begin volgend jaar in Roermond gewoon te laten doorgaan. Zij het met aanpassingen vanwege de coronamaatregelen, maakte D’n Uul dinsdag bekend.

Volgens D’n Uul, de grootste carnavalsvereniging van de bisschopsstad aan Maas en Roer, hebben de Stadsprins en de Jeugdprins juist in coronatijd een belangrijke verbindende rol in de lokale samenleving.

De vereniging is over mogelijkheden om het feest doorgang te laten vinden in overleg met de gemeente. Daarbij wordt onder meer gedacht aan zit- en tafelopstellingen met 1,5 meter afstand en het gebruikmaken van digitale en interactieve media als alternatief voor grootschalige bijeenkomsten. „We handelen niet vanuit de gedachte wat niet kan, maar gaan met een positief realisme bekijken wat wél kan”, aldus voorzitter Dirk Franssen van D’n Uul.

Hoewel niet alle carnavalsactiviteiten kunnen doorgaan vanwege de te verwachten drukte, wil D’n Uul het feest zelf wel doorgang laten vinden. Daarbij staan veiligheid, handhaafbaarheid en gezondheid voorop, aldus Franssen. Er worden meerdere scenario’s uitgewerkt, waarbij ook rekening wordt gehouden met het afblazen van de festiviteiten als de actualiteit daarom vraagt, aldus D’n Uul.

