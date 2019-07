Festivalganger (27) Tomorrowland overleed waarschijnlijk aan drugs

De man zakte bij het hoofdpodium in elkaar en werd naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Daar overleed hij. Na de dood van de 27-jarige festivalganger uit India startte het Vlaams OM een onderzoek. Daaruit blijkt dat er ernstige aanwijzingen van een drugsgerelateerd overlijden zijn. „Uitgebreider toxicologisch onderzoek zal hierover uitsluitsel moeten geven”, melden de autoriteiten.

EHBO

In totaal bezochten 1915 feestgangers de EHBO-post van het Vlaamse Kruis op het festival en de bijbehorende camping. Dertig personen werden naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt Het Nieuwsblad. „Het aantal ligt in de lijn van de verwachtingen. In 65 tot 70 procent van de gevallen gaat het om verwondingen, bijvoorbeeld snijwonden of blaren”, zegt Beems tegen de Belgische krant.