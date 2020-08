Politie vindt verdronken man in Prinsenmeer in Brabantse Ommel

Recreanten vormen vrijdag een lijn om het water na te lopen. Ⓒ Tiplijn Telegraaf

OMMEL - In het Prinsenmeer in het Noord-Brabantse Ommel is zaterdagochtend het lichaam gevonden van een 28-jarige man uit Someren. Hij werd sinds vrijdag vermist. Specialisten van de landelijke eenheid van de politie hebben met sonorapparatuur naar hem gezocht en hem gevonden.