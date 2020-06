Doden bij protesten in Chicago

Volgens de nieuwszenders NBC en CBS werden minstens zestig mensen gearresteerd. Verschillende plunderingen zouden maandag (lokale tijd) in de stad hebben plaatsgevonden, waaronder bij een slijterij.

Bij rellen in St. Louis, Missouri, werden vier politieagenten neergeschoten, zei de politie. Ze zijn naar ziekenhuizen gebracht. Volgens de eerste berichten zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Het was niet bekend wie de schoten heeft afgevuurd. Ook in Las Vegas zou een politieagent zijn neergeschoten, meldden lokale media.

De aanhoudende protesten in de Verenigde Staten kwamen na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd tijdens zijn aanhouding door de politie in Minneapolis. Inmiddels protesteren duizenden mensen in het land tegen politiegeweld en racisme. Dit leidde tot rellen en plunderingen.