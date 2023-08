Chaos op snelweg door vijf miljoen bijen die van truck vallen: toegesnelde imkers halen de angel eruit

De regionale politie van Halton kreeg iets na zes uur in de ochtend een telefoontje met een melding van de bijen-uitbraak. „Het was flink schrikken. Het wemelde er van de bijen. De eerste imker die ter plaatse was, is een paar keer gestoken”, aldus een agent. De omgeving werd afgezet en automobilisten en voetgangers in het gebied werden gewaarschuwd.

Een uur nadat de politie een bericht over het incident op sociale media had geplaatst, namen verschillende imkers contact op en boden vrijwillig hun hulp aan. Zeven imkers kwamen uiteindelijk ter plaatse om zo veel mogelijk bijen weer in de kratten te krijgen en zo het gevaar de kop in te drukken: een klusje dat uren duurde.

Imker Tyler Trute verzamelt bijen na het ongeval bij Toronto. Ⓒ ANP / Alamy Limited

Er zijn op de plek van het ongeval enkele kratten achtergelaten, zodat de achtergebleven bijen daar naar terug kunnen keren. De kratten zullen op een later moment worden opgehaald. Hoe het kon gebeuren dat de kratten van de vrachtwagen vielen, is niet duidelijk.