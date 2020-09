Botenparade voor Trump eindigt in chaos

„Sommigen maakten water, sommigen liepen vast, sommigen kapseisden, het waren allemaal verschillende dingen”, aldus de politiewoordvoerster. Ⓒ Reuters

AUSTIN - Een botenparade in Texas ter ondersteuning van de herverkiezingscampagne van de Amerikaanse president Donald Trump is in het water gevallen. Meerdere vaartuigen maakten water of zonken, aldus de lokale autoriteiten.