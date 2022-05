Date van Eindhovenaar (18) komt niet opdagen: wordt beroofd door mannen met bivakmutsen

Dit meldt de politie. De straatroof vond plaats aan de Gasthuisstraat in Helmond. De jongeman had daar afgesproken met en meisje. „De ontmoeting zou plaatsvinden rond tien uur vrijdagavond. Echter het meisje kwam niet opdagen en de man is op straat beroofd door meerdere mannen met een bivakmuts op”, aldus de politie.

Het is vooralsnog onbekend of de Eindhovenaar gewond is geraakt en of er spullen zijn buitgemaakt. De politie doet momenteel buurtonderzoek en bekijkt camerabeelden uit de omgeving. Ook roept de politie getuigen op zich te melden.