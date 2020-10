Haagse bronnen: volledige lockdown als cijfers komende week niet afvlakken

Maar vooralsnog kan er uit de laatste viruscijfers hoop worden geput, klinkt het. Het aantal besmettingen neemt nog wel toe, maar niet langer exponentieel. Dat zou er volgens bronnen op kunnen wijzen dat er een afvlakking op handen is. „We staan nu echt op een kruispunt”, zo duidt een ingewijde de situatie.

De uitspraken volgen na een nieuw Catshuisberaad zondag waarbij negen ministers aanwezig waren, evenals het RIVM.

Het kabinet wil nu eerst bezien of de afvlakking van de coronacijfers er ook daadwerkelijk komt. Een nieuwe persconferentie op dinsdag is volgens bronnen dan ook nog niet ingeboekt.

Aanvullende maatregelen

Als een afvlakking van het aantal besmettingen onverhoopt uitblijft of - in het ergste geval - het aantal coronagevallen juist oploopt, dan heeft het kabinet besproken welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Daar is dan weinig positief nieuws bij. In dat geval gaat Nederland net als steeds meer andere landen waarschijnlijk op slot, melden de betrokkenen.

Ministers Hoekstra (Financiën), Koolmees (Sociale Zaken) en Wiebes (Economische Zaken) werken intussen aan extra financiële steun voor ondernemers die door de coronacrisis op omvallen staan.

Horeca

Voor de horeca zou een soort ’ijskastvergoeding’ in het vat zitten, een extraatje dat kan worden uitgekeerd om de plotse sluiting van de horeca te vergoeden. Het kabinet besloot recent om restaurants en cafés opnieuw op slot te doen vanwege de sterk oplopende besmettingscijfers. De horecaondernemers bleven daardoor zitten met onverkochte bederfelijke waar.

Het kabinet denkt aan een eenmalige vergoeding daarvoor van rond de 2000 tot 2500 euro. Hoe groter een bedrijf, hoe groter de ijskastcompensatie.

Compensatie vaste lasten

Daarnaast zouden er een paar extra bedrijfsoorten in aanmerking kunnen komen voor een compensatie voor vaste lasten, melden bronnen. Dat zou vooral gaan om partijen die indirect last hebben van horecasluiting. Te denken valt aan bedrijven die dranghekken verhuren. Naar verwachting komen ministers Hoekstra, Koolmees en Wiebes begin deze week met meer duidelijkheid daarover.