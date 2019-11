Groene spoken splijtzwam

„De netto toegevoegde waarde van de landbouw is 43 miljard euro. En nu stokt de veehouderij”, zegt LTO-voorzitter Marc Calon. Ⓒ ANP

Amsterdam - Het kabinet pijnigt de hersenen over oplossingen voor het ene na het andere milieuprobleem. Burgers kijken met verbazing naar geopperde oplossingen. Wie begrijpt het nog? We hadden al subsidies voor peperdure Tesla’s en de plicht om van het gas af te gaan. Nu dreigen we boeren, bouwers en 130-km borden te offeren, zonder dat ooit echt is gemeten of stikstof de Nederlandse natuur benadeelt. „Het is luchtfietserij. Als samenleving zijn we gek dat we het acceptabel vinden dat dit gebeurt.”