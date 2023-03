Kritische Kamerleden kraken aanloop dwangwet: ’Te langzaam’

Het voorstel – waarmee opvangplaatsen voor asielzoekers kunnen worden afgedwongen bij gemeenten – moet nog worden aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer, waardoor het mogelijk nog maanden duurt voordat de wet van kracht is. „De spreidingswet heeft te lang op zich laten wachten”, klaagt D66-Kamerlid Podt, terwijl ze zelf lang onderhandelde over het voorstel. „Deze zomer gaat het ons niet helpen, hoe voorkomt de staatssecretaris een herhaling van afgelopen zomer?” Toen sliepen asielzoekers naast het volle aanmeldcentrum Ter Apel in het gras.

Volgens PvdA’er Piri is juist ’een pas op de plaats aan de orde’. „De coalitie heeft zeven maanden over het wetsvoorstel gedaan. Na forse kritiek is het verstandig om het onder de loep te nemen.” Ze heeft samen met GL een gesprek met betrokkenen gevraagd. Daarvoor is steun van een Kamermeerderheid.

’Ongekend’

Ook GL-Kamerlid Kröger is kritisch. „Ongekend hoe mede-overheden zijn genegeerd. Ook het advies van de Raad van State is in de wind geslagen.” Volt-leider Dassen vindt dat het voorstel wel ’goed en uitvoerbaar’ moet zijn. „Nu krijgen we het gevoel dat we mogen instemmen met een slechte wet, of geen wet.”

SGP’er Bisschop zegt zich te hebben verbaasd over de gang van zaken rond de wet. „Er is stevige kritiek op gekomen, waarom is daar eigenlijk niks mee gedaan? Ik heb niet de indruk dat dit zorgvuldige wetgeving bevordert.” Denk-Kamerlid Kuzu fulmineert dat de Raad van State ’gehakt heeft gemaakt van de wet’. „Beseft de staatssecretaris waarmee hij het land opzadelt? Waarschijnlijk staan partijbelangen boven het belang van Nederland.”

Parlement

Coalitiepartijen benadrukken dat het aan het parlement is hoe snel het voorstel wordt aangenomen. VVD-Kamerlid Brekelmans verdedigt het voorstel, nadat zijn partij na eerdere bezwaren toch door de pomp ging en instemde met opvangdwang. „Er zijn politieke keuzes gemaakt, daar kan verschillend over gedacht. Maar wij denken dat de wet wel uitvoerbaar is.” In de Tweede Kamer lijkt wel een meerderheid voor het voorstel te zijn. Het is spannender of de Eerste Kamer - waar BBB straks de grootste is - oordeelt. Die partij is namelijk tegen opvangdwang.