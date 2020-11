Meer slachtoffers Alkmaarse ’fietspeuk’ melden zich

Ook komen er steeds meer tips bij de politie binnen over de vermeende dader die het vooral voorzien heeft op wandelende en joggende vrouwen. In het afgelopen etmaal kwamen er tien nieuwe tips binnen die door de politie worden nagetrokken.

Dinsdag besteedde het programma Opsporing Verzocht uitgebreid aandacht aan deze zaak. De billentikker, die volgens getuigen tussen de 20 en 30 jaar oud is, is al maanden actief. Zijn werkwijze is steeds hetzelfde. In het Noordhollands Dagblad vertelt slachtoffer Annette dat ze tijdens een wandelingetje in september een klap op de billen kreeg: „Ik riep ’Jezus man’. Hij zei toen: ’Je hebt een lekkere kont’. Hij fietste een stukje verder en wachtte. Daarop vroeg hij of ik het lekker had gevonden.”

Aan De Telegraaf liet politiewoordvoerder José van Dijk weten dat de serie-aanrander slachtoffers van alle leeftijden maakt. De oudste vrouw die hij betastte is 76 jaar.