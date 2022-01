Bunschoter uitvaartverzorger die fotograaf Caspar Huurdeman belaagde krijgt 1000 euro boete

Caspar Huurdeman was op 4 november vorig jaar in opdracht van deze krant in Bunschoten om de te verwachte massale belangstelling vast te leggen bij de condoleance voor een van de twee onder mysterieuze omstandigheden overleden jonge Bunschoter mannen. De plotselinge dood van de twee inwoners hakte er flink in in het dorp.

Gewurgd

De uitvaartverzorger vroeg de fotograaf te stoppen met het maken van foto’s, en de gemaakte foto’s zelfs te wissen. De fotograaf weigerde dit. Hij maakte zijn foto’s vanaf de openbare weg, en op respecvolle afstand. Huurdeman wilde na te zijn aangesproken weggaan, maar werd bij zijn auto opnieuw benaderd door de uitvaartverzorger. Toen Huurdeman opnieuw weigerde de foto’s te wissen greep de uitvaartverzorger de camera die aan een band om Huurdemans nek hing en heeft deze afgepakt en mee naar binnen genomen. Volgens Huurdeman werd hij hierbij gewurgd omdat de band van de camera immers om zijn nek hing. De uitvaartverzorger heeft de camera teruggegeven. De foto’s stonden er nog op.

Het Openbaar Ministerie heeft de uitvaartverzorger alleen beschuldigd van eenvoudige diefstal en het hinderen van een persfotograaf die zijn werk doet, en niet van mishandeling. Het OM stelt nadrukkelijk dat de fotograaf niets verkeerds heeft gedaan. Het OM stelt bovendien dat er alle ruimte mag zijn voor een ethische discussie over het wel of niet fotograferen van mensen bij een uitvaartplechtigheid, maar dat dit nooit mag leiden tot het afpakken van een camera.

De uitvaartverzorger zegt dat hij niet wilde dat de op de openbare weg aanwezige persfotograaf foto’s nam van de bezoekers. Ook zegt hij dat hij ongerust was dat de situatie uit de hand zou lopen als de bezoekers - onder meer leden van de harde kern van SV Spakenburg - de fotograaf zouden opmerken. Daarom besloot de uitvaartverzorger de fotograaf aan te spreken en te verzoeken weg te gaan.

Mening

Huurdeman heeft jaren bij zowel Spakenburg als IJsselmeervogels gefotografeerd en is daar nooit lastig gevallen. Huurdeman heeft verder geen mening over het vonnis. ,,Het ging mij verder niet om de hoogte van de straf, ik was eigelijk vooral benieuwd naar zijn verhaal.” Huurdeman neemt de uitleg van de uitvaartverzorger voor kennisgeving aan.