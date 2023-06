Premium Het beste van De Telegraaf

’Openheid deels reactie op alle nepheid op sociale media’ Scheiden verdienmodel voor influencer: ’Volgers willen het échte verhaal weten’

Influencers die hun scheiding openlijk bespreken via sociale media: het is inmiddels schering en inslag. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Het is inmiddels schering en inslag: influencers die hun scheiding openlijk bespreken via sociale media en er een positieve draai aan geven. Volgens deskundigen willen ze graag hun verhaal kwijt én is het onderdeel van hun commerciële succes. „Ze kunnen hierdoor meer volgers krijgen.”