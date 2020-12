Coronavaccin in Australië op dood spoor: streep door 51 miljoen doses

Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

Canberra - De Australische overheid heeft een bestelling van 51 miljoen doses van een coronavaccin dat in eigen land werd ontwikkeld geannuleerd. Biotechbedrijf CSL en de Universiteit van Queensland hebben besloten het middel niet verder in een vervolgfase te testen nadat proefpersonen - ten onrechte - positief waren getest op het hiv-virus. De gezondheid van de proefpersonen zou niet in het geding zijn geweest.