Douane vindt 450 kilo cocaïne tussen fruit in haven Rotterdam

De drugs werden gevonden tijdens de controle van een zeeschip dat van Panama op weg was naar Antwerpen en een tussenstop maakte in Rotterdam. In de container troffen de controleurs tussen de vaten met geconserveerd fruit ook veertien dozen aan. Daarin zaten sporttassen die volgestopt waren met 450 pakketten drugs van een kilo elk.

De container was bestemd voor een bedrijf in Duitsland, maar volgens het OM lijkt dat niets met de smokkel te maken te hebben. De container was in Panama aan boord van het schip gegaan. De drugs zijn inmiddels vernietigd.