Lichaam aangetroffen in woning Spankeren, buurtbewoners vermoeden misdrijf

Rond 19.50 uur kwam de melding binnen. Rond 22.00 uur liet de politie weten dat het onderzoek in en rondom de woning nog steeds gaande is en daarom nog niks kan zeggen over het slachtoffer of de toedracht. ,,We verwachten voor morgenochtend niet meer te kunnen melden’’, aldus de politie op Twitter.

’Normale indruk’

Volgens buurtbewoners is het slachtoffer vader van twee kinderen en ’halverwege de dertig’. Ze vermoeden dat de man mogelijk door een misdrijf om het leven is gekomen. ,,In ieder geval kan ik me niet voorstellen dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd. Ik heb hem pas nog gesproken. Hij maakte een volkomen normale indruk’’, aldus een bewoner tegen De Gelderlander.