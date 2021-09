Lichaam aangetroffen in woning Spankeren: geen sprake van misdrijf

Ⓒ Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink

Spankeren - In een woning aan de Van Rhemenhof in Spankeren is dinsdagavond een overleden persoon aangetroffen. Uit onderzoek is gebleken dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen.