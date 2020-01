Bouterse eindelijk oog in oog met rechter

De Surinaamse president Desi Bouterse verscheen vandaag in militair uniform voor de krijgsraad. Bouterse onderstreepte daarmee zijn positie als opperbevelhebber van het Surinaamse leger. Hij verscheen voor de krijgsraad om zijn veroordeling tot twintig jaar cel wegens de zogeheten Decembermoorden aan te vechten. Ⓒ ANP

PARAMARIBO - Het was het moment waar veel nabestaanden van de Decembermoorden zo lang naar hadden uitgekeken. Vandaag verscheen de Surinaamse president Desi Bouterse eindelijk zelf voor de Krijgsraad in Paramaribo. Voor het eerst sinds het proces in 2007 begon.