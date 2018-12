Canadese miljardair en vrouw dood gevonden

Ⓒ REUTERS

TORONTO - De stoffelijke resten van de Canadese miljardair Barry Sherman en zijn vrouw Honey zijn gevonden in het huis van het paar in de stad Toronto. Sherman was oprichter van het farmacieconcern Apotex. Apotex liet in een verklaring weten geschokt te zijn door het overlijden van Sherman en zijn vrouw, aldus de Canadese zender CBC.